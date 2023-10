Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej „Dla Kacpra Laskowskiego” Data publikacji 23.10.2023 Powrót Drukuj Za nami charytatywny Turniej Piłki Siatkowej, z którego dochód przeznaczony zostanie na wsparcie leczenia 10-letniego Kacpra Laskowskiego, syna emerytowanego policjanta z Hrubieszowa. W trakcie turnieju zbierane były środki finansowe na wsparcie leczenia chłopca. Cieszymy się, że w inicjatywę chętnie włączyli się zarówno mundurowi jak i przedstawiciele innych instytucji. Kacper to dla Ciebie, jesteśmy z Tobą!!!

Kacperek ma 10 lat, nic nie wskazywało na to, że może być chory, a już na pewno nie na tak poważną chorobę. W kwietniu 2022 roku zaczął uskarżyć się na dziwne bóle pleców, wtedy jeszcze jego najbliżsi nie mieli pojęcia jaka czeka ich walka o ich ukochanego syna. Zaczęły się wizyty u lekarzy oraz podstawowe badania. Morfologia nie wykazała niczego niepokojącego, RTG kości ogonowej jak też kręgosłupa nie wykazało żadnych zmian onkologicznych, jedynie skrzywienie kręgosłupa. W dniu 27 marca całe życie chłopca i jego rodziny stanęło przed oczami, operacja wycięcia guza na kręgosłupie. Operacja trwała ponad 6 godzin, czekanie na bloku operacyjnym dla najbliższych było wiecznością. Trzy dni po operacji Kacper został przeniesiony na oddział onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka gdzie postawiono diagnozę MIĘSAK EWINGA TKANEK ŁĄCZNYCH. Możemy sobie tylko wyobrazić jak trudna to jest walka z niewidzialnym wrogiem, ale Kacper to Wojownik! Chcemy wesprzeć i pomóc jak umiemy. Jedną z form pomocy jaką mogliśmy ofiarować był Turniej Charytatywny Piłki Siatkowej, który został rozegrany w miniony piątek w Szkole Podstawowej Numer 3 w Hrubieszowie. To szkoła do której uczęszczał Kacper przed przeprowadzką do Chełma. W Turnieju brało udział 16 drużyn: Drużyna Kacpra, uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie, Urząd Miasta Hrubieszów - Drużyna z Klimatem, Urząd Gminy Trzeszczany, Urząd Gminy Dołhobyczów, Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie, Placówka Straży Granicznej w Kryłowie, Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie, Oddział Celny w Hrubieszowie, Oddział Celny w Zosinie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Zakład Karny Hrubieszów, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, Komenda Miejska Policji w Chełmie, Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie. Oprócz zmagań piłkarskich szesnastu drużyn turniej obfitował w wiele innych atrakcji. Zawody uświetnili swoją obecnością policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. Był również pokaz sprzętu policyjnego, policyjna maskotka sierżant LEW oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. Bardzo miłą i słodką atrakcją był kiermasz ciast i opasek na ręce wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie.

Wprawdzie w turnieju nie chodziło o wynik sportowy, ale należy wspomnieć, że w turnieju przyznano nagrody Najlepszy Zawodnik dla Pana Adama Kozickiego z Urzędu Gminy Trzeszczany. Klasyfikacja końcowa: I miejsce - Urząd Gminy Trzeszczany, II miejsce – 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, III miejsce – Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie, IV miejsce - Urząd Gminy Dołhobyczów. Podziękowania za pomoc w organizacji turnieju dla: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie Pani Marzanny Bednarczuk wraz z Nauczycielami i uczniami, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie Pani Anny Wiśniewskiej wraz z Nauczycielami i uczniami Technikum Gastronomicznego, Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Mienianach poprzez Wójta Gminy Hrubieszów Pana Tomasza Zająca, Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie Pani Alicji Jarosińskiej, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa – Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Tracichleb oraz Naczelnika Oddziału Hrubieszów Pani Moniki Piechota oraz dla Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. Pomysłodawcą oraz głównym organizatorem turnieju był Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Hrubieszowie.

Możemy tylko sobie wyobrazić jak trudną walkę z chorobą każdej doby toczy Kacper i jego rodzina. Jak wiele innych dzieci i ich rodziców toczy tą trudną walkę na oddziałach szpitalnych. KOCHANI JESTEŚMY Z WAMI! Nie zawsze fizycznie możemy pomóc ale macie nasze wsparcie!!!

aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak