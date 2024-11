Szczęśliwy finał poszukiwań 84 latka. Wyziębiony mężczyzna leżał na polu Powrót Drukuj Hrubieszowscy policjanci wspólne ze strażakami prowadzili poszukiwania 84-latka z gminy Trzeszczany. Pracownica GOPS zgłosiła, że mężczyzny nie ma w domu i nie wiadomo co się z nim dzieje. Po blisko dwugodzinnych poszukiwaniach odnaleziono go leżącego na polu. Jak się okazało przewrócił się i nie mógł się ruszać, był bardzo wyziębiony. Pogotowie ratunkowe zabrało 84-latka do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

Do zdarzenia doszło w czwartek na terenie gminy Trzeszczany. Pracownica tamtejszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że podczas odwiedzin jednego ze swoich podopiecznych mieszkającego samotnie 84-latka, nie zastała go w domu. Nie wiedziała co się z nim dzieje, ani gdzie się znajduje. Obawiając się o to czy aby nic mu się nie stało zawiadomiła o tym fakcie policjantów.

Policjanci wspólnie ze strażakami z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej z Hrubieszowa oraz Strażakami Ochotnikami z Trzeszczan rozpoczęli poszukiwania 84-latka. Sprawdzano okoliczne pola, lasy, pustostany, nieużytki.

Po około dwóch godzinach od zgłoszenia odnaleziono mężczyznę leżącego na polu. Z jego relacji wynikało, że wyszedł z domu, upadł, a potem nie mógł już wstać o własnych siłach. Leżał na ziemi i był bardzo wychłodzony. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która zabrała mężczyznę do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc medyczną.

Przy tej okazji apelujemy o reagowanie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia drugiej osoby. Temperatury są coraz niższe. Jeżeli wiemy, że ktoś potrzebuje pomocy lub zauważymy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce, zareagujmy. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić wychłodzenie.

Funkcjonariusze Policji nie zawsze są w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, dlatego też, jeśli mamy informacje o tym, że osobie w najbliższym otoczeniu dzieje się krzywda, alarmujmy odpowiednie służby. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub do ośrodka pomocy społecznej, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Można też skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pośrednictwem, której wybierając kategorię zgłoszenia o nazwie "osoba bezdomna – wymagająca pomocy", sygnalizujemy potrzebę wsparcia.

aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak