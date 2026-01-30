16 psów w złych warunkach bytowych. 52-letni małżonkowie odpowiedzą za znęcanie nad zwierzętami Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowy z gminy Mircze ustalił, że na jednej z posesji przetrzymywane są psy w bardzo złych warunkach bytowych. Na miejscu okazało się, że czworonogów jest 16. Psy były skrajnie zaniedbane, wygłodzone, przywiązane na łańcuchach przy prowizorycznych schronieniach, z blach, desek i pustaków. Zwierzęta trafiły pod opiekę fundacji działającej na rzecz ochrony zwierząt. 52-letni małżonkowie, którzy byli właścicielami psów odpowiedzą przed sądem za znęcanie się nad zwierzętami. Apelujemy, aby informować o przypadkach zwierząt utrzymywanych w niewłaściwych warunkach podczas mrozów, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Mircze. Dzielnicowy ustalił, że na terenie jednej z posesji właściciel przetrzymuje psy w złych warunkach bytowych. Jak się okazało na miejscu było łącznie 16 piesków. Większość zwierząt była przywiązana na łańcuchach przy prowizorycznych schronieniach. Niektóre psy chodziły luzem po nieogrodzonej posesji. Schronienia dla psów były wykonane z różnych starych arkuszy, blach, płyt eternitowych, szyby samochodowej, desek, pustaków, które były oparte o ściany budynków, drzewa lub maszyny rolnicze. Uwiązane na łańcuchach psy nie miały przy schronieniach wody ani pożywienia. Łańcuchy były zbyt krótkie, poskręcane lub oplątane o elementy maszyn rolniczych.

Policjanci powiadomili o tym zdarzeniu Urząd Gminy w Mirczu oraz lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii stwierdził, że zwierzęta są skrajnie zaniedbane, a ich warunki bytowania są bardzo złe. Na miejsce przyjechali wolontariusze fundacji działającej na rzecz ochrony zwierząt. Wolontariusze zabrali wszystkie pieski i zaopiekowali się nimi.

52-letni małżonkowie, którzy są właścicielami psów odpowiedzą przed sądem za znęcanie się nad zwierzętami.

W związku z niskimi temperaturami policjanci przypominają, że opiekunowie zwierząt są odpowiedzialni za zapewnienie im odpowiednich warunków, które uchronią zwierzęta przed wyziębieniem.

Pamiętajmy, że buda psa powinna być dobrze ocieplona, uszczelniona, odizolowana od podłoża i osłonięta od wiatru. Należy wyścielić ją w środku słomą, a nie kocami, które nabierają wilgoci, co stwarza jeszcze gorsze warunki dla pupilów. Pamiętajmy o ciepłym, wysokoenergetycznym posiłku i o dostępie do niezamarzniętej wody. Jeśli mamy możliwość na czas dużych mrozów zapewnijmy naszym pupilom legowisko w garażu czy innym pomieszczeniu gospodarczym. Zapewnijmy również psu możliwość swobodnego ruchu. Brak ruchu to podstawowy czynnik wychłodzenia organizmu. W okresie silnych mrozów należy zapewnić mu większą dawkę aktywności. Przypominamy, że zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby.

Przygotowanie odpowiednich warunków bytowych, umożliwiających zwierzętom przetrwanie mrozów, jest obowiązkiem każdego właściciela i opiekuna, taki obowiązek nakłada na nas Ustawa o Ochronie Zwierząt:

Art. 6 ust. 2. ,,Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu”.

Art. 9 ust. 1. ,,Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody”.

Apelujemy, aby o wszystkich przypadkach zwierząt utrzymywanych w niewłaściwych warunkach podczas mrozów, powiadamiać odpowiednie służby. Zgłoszenie potencjalnego zagrożenia jest również możliwe za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa lub Zielonej Strefy – jest to miejsce gdzie znajdziesz informacje odnośnie adresów email do jednostek Policji za pośrednictwem których możesz przekazać nam swoje spostrzeżenia. W sprawach pilnych należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak