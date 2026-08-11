Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku i ucieczki z jego miejsca dla zatrzymanego 26-latka Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Do policyjnego aresztu trafił 26-latek, który usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego oraz ucieczki z miejsca zdarzenia i nieudzielenia pomocy. To on kierując Volvo w miniony piątek potrącił 46-latkę prowadzącą rower, a potem uciekł z miejsca wypadku. Mężczyzna po pewnym czasie od zdarzenia sam zgłosił się do Komendy Policji w Hrubieszowie. Prokurator zawnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu wobec mężczyzny.

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Do tego śmiertelnego wypadku doszło w miniony piątek w godzinach wieczornych w miejscowości Siekierzyńce w powiecie hrubieszowskim. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń kierujący pojazdem potrącił 46-latkę, która idąc poboczem drogi prowadziła rower.

Po zdarzeniu kierujący oddalił się z miejsca nie udzielając pokrzywdzonej pomocy. W wyniku odniesionych obrazen piesza zginęła na miejscu.

Sprawą ustalenia sprawcy wypadku zajęli się hrubieszowscy policjanci. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli ślady a także ujawnione elementy pojazdu, który brał udział w wypadku. Funkcjonariusze apelowali również w lokalnych mediach do świadków zdarzenia o pomoc w ustaleniu sprawcy.

W niedzielę do Komedy Policji w Hrubieszowie zgłosił się 26-letni mieszkaniec gminy Mircze, który przyznał się do spowodowania tego tragicznego wypadku. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Policjanci wykonali czynności na miejscu zdarzenia, zabezpieczyli ślady, między innymi pojazd marki Volvo, którym poruszał się sprawca oraz wykonali szereg czynności na miejscu zdarzenia.

Wczoraj mężczyzna został doprowadzony przez policjantów do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie gdzie usłyszał zarzuty. Jest to zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia i nieudzielenia pomocy 46-letniej kobiecie.

Policjanci oraz Prokurator wnioskowali do Sądu o zastosowanie wobec 26-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Za spowodowanie śmiertelnego wypadku, ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak